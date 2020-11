Cagliari, 38enne marocchino ruba vestiti da Decathlon: arrestato dai carabinieri. Stamattina, a conclusione di accertamenti e indagini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato Ben Cheikh Abdeljalal, marocchino 38enne, residente a Selargius ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti denunce a carico. I militari, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa tramite utenza 112, sono intervenuti all’interno del Centro Commerciale “I Fenicotteri”, presso il punto vendita “Decathlon”, di via San Simone dove, poco prima, l’uomo era stato sorpreso da un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale mentre oltrepassava la barriere dell’uscita senza pagare, dopo aver occultato della merce all’interno di uno zaino.

La successiva perquisizione compiuta dai carabinieri permetteva di rinvenire diversi capi di vestiario, per un valore complessivo di 215 euro. Il tutto è stato restituito all’avente diritto. L’arrestato, terminate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza di Via Nuoro, in attesa rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.