Cosa scegliere tra Plexiglass e Policarbonato Compatto? Contatta Neon Europa per una consulenza gratuita

I consigli di Neon Europa: cosa scegliere tra Plexiglass e Policarbonato Compatto?

La scelta tra il metacrilato, noto come plexiglass e policarbonato compatto dipende dall’applicazione specifica e dalle priorità del progetto. Se la trasparenza ottica e il costo sono fattori principali, il plexiglass potrebbe essere la scelta migliore. Tuttavia, per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e al fuoco, il policarbonato compatto è la soluzione ideale. Considerare attentamente le caratteristiche di ciascun materiale aiuterà a fare la scelta più informata per garantire la sicurezza e la durabilità del progetto.

Resistenza Meccanica

– Metacrilato:ha una buona resistenza meccanica, ma è meno resistente agli impatti rispetto al policarbonato. È più rigido e può fratturarsi se sottoposto a forti sollecitazioni.

– Policarbonato Compatto: È uno dei materiali plastici più resistenti agli urti, fino a 250 volte più resistente del vetro. Questa caratteristica lo rende ideale per applicazioni che richiedono un’elevata resistenza meccanica.

Resistenza al Sole

– MetacrilatoOffre una buona resistenza ai raggi UV e tende a non ingiallire con l’esposizione prolungata al sole. Questa qualità lo rende perfetto per applicazioni esterne come finestre, insegne e coperture.

– Policarbonato Compatto: Anche il policarbonato offre una buona resistenza ai raggi UV, ma può ingiallire col tempo se non trattato con rivestimenti specifici anti-UV. Tuttavia, i moderni policarbonati sono spesso dotati di tali trattamenti per migliorare la durabilità all’esterno.

Resistenza al Fuoco

– Metacrilato: Tende a bruciare facilmente se esposto a fiamme aperte e può generare fumi tossici.

– Policarbonato Compatto: È autoestinguente e ha una resistenza al fuoco superiore rispetto al plexiglass. In caso di incendio, tende a fondere piuttosto che a bruciare rapidamente, riducendo la propagazione delle fiamme.

Resistenza alle Rotture

-Metacrilato: Sebbene sia robusto, il plexiglass può rompersi sotto impatti significativi, creando frammenti taglienti.

– Policarbonato Compatto: Grazie alla sua eccezionale resistenza agli urti, il policarbonato è molto difficile da rompere, il che lo rende ideale per applicazioni di sicurezza come barriere protettive e vetri di sicurezza.

Trasmissione Luminosa

– Metacrilato: Offre una trasparenza eccellente, con una trasmissione luminosa che può raggiungere il 92%. È spesso scelto per applicazioni dove la chiarezza ottica è cruciale.

– Policarbonato Compatto: Anche il policarbonato ha una buona trasparenza, con una trasmissione luminosa intorno all’88%. Tuttavia, la sua chiarezza ottica può essere leggermente inferiore rispetto al plexiglass.