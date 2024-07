Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Renato Zero incanta la Forte Arena. Oltre 4 mila “sorcini” ieri a Pula per lo show del noto cantante romano che sul palco ha cantato vecchi e nuovi successi come “Amico” e “Il triangolo”. Tra il pubblico anche Laura Pausini e Paola Cortellesi. Il cantante ha anche ricordato Marco Guastella, il 25enne siciliano che lavorava al Forte Village, morto qualche giorno fa in un incidente stradale. Stasera si replica con un altro concerto.