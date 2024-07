Maxi rissa a Oristano, picchia un avversario e tenta di aggredire un tifoso: daspo per un dirigente

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha strattonato un calciatore della squadra avversaria e tentato di aggredire un tifoso dopo aver provato ad aprire un varco nella recinzione del campo. Il Questore di Oristano Giuseppe Giardina, dopo l’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso un Daspo nei confronti di un componente del direttivo della “Folgore” che, lo scorso 30 aprile, in occasione della partita tra le squadre “Folgore – A.C. Ales” valevole per il campionato di “III Categoria”, presso l’impianto sportivo comunale di Oristano, ha partecipato a disordini e violenze scaturite a seguito di un’azione di gioco scorretta che ha portato all’espulsione dell’autore.

La lite tra i due calciatori ha richiamato in campo anche i giocatori titolari e quelli presenti in panchina delle rispettive squadre. Ne è scaturito un parapiglia che ha visto coinvolte una quarantina di persone e che ha causato la sospensione la partita.

Il direttivo, invece di riappacificare i due calciatori, ha strattonato un giocatore della squadra avversaria e successivamente, avvicinatosi alla recinzione che delimita il campo dagli spalti, ha inveito e cercato lo scontro fisico con un tifoso, tentando di aprire un varco tra il campo e gli spalti e ha assunto analoghi atteggiamenti violenti mettendo in grave pregiudizio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il fatto ha avuto una notevole risonanza mediatica a livello locale, dopo la quale i poliziotti della Digos hanno subito avviato una minuziosa attività investigativa volta a identificare il responsabile dei disordini.

Il procedimento amministrativo instaurato dalla Divisione Anticrimine è sfociato con l’emissione da parte del Questore di Oristano Giuseppe Giardina di 1 Daspo notificato all’autore degli scontri che per un anno non potrà accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, di ogni categoria e grado, in particolare alle strutture dell’impianto sportivo di “Sa Rodia” e nelle sue immediate adiacenze.

Il divieto di accesso riguarda l’area attorno all’impianto sportivo comunale durante, due ore prima dell’inizio e due ore dopo il termine degli incontri, le stazioni ferroviarie e dei mezzi di superficie, di Oristano, utilizzate dai tifosi per raggiungere l’impianto sportivo e gli esercizi pubblici presenti nei pressi dello stadio e compresi nel raggio di un chilometro dove si ritrovino abitualmente i tifosi.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche, durante ed un’ora dopo il termine delle stesse, il provvedimento vieta di accedere anche agli impianti sportivi interessati dalla manifestazione e alle aree limitrofe.