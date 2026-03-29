A Selargius ieri si è conclusa la seconda giornata, mentre a Monserrato per oggi sono programmate le lezioni per apprendere le manovre. Il sindaco Gigi Concu: “Continueremo a lavorare affinché sempre più persone possano, in caso di bisogno, procedere con manovre basilari che spesso possono decidere le sorti.

Coinvolgere i giovani è anche un modo per crescere cittadini del domani consapevoli e attenti, siamo quindi particolarmente orgogliosi della grande partecipazione e dell’impegno di ognuno di loro”.

Un altro passo importante per la città: “Dopo aver dotato il nostro territorio di defibrillatori nei punti più strategici della città, speriamo che sempre più persone siano preparate per poter utilizzare al meglio questi preziosi strumenti”.

A Monserrato è in programma oggi una giornata di formazione gratuita sulle manovre di disostruzione e rianimazione, organizzata dalla Croce Bianca Monserrato presso i parcheggi della Coop Centro in via Argentina 92.

Il sindaco Tomaso Locci: “Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di patrocinare questa iniziativa che rappresenta un servizio preziosissimo per la nostra comunità. Imparare le tecniche di primo soccorso, le manovre di disostruzione e rianimazione per adulti e pediatriche può davvero fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza.

Crediamo profondamente che diffondere queste competenze possa fare davvero la differenza e, in alcuni casi, salvare una vita. È un investimento sulla sicurezza di tutti noi, delle nostre famiglie e dei nostri concittadini”.

La formazione si svolgerà in due turni: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, offrendo a tutti la possibilità di partecipare negli orari più comodi.

“Come recita giustamente lo slogan dell’iniziativa: “La tua partecipazione è importante. Più siamo, più vite possiamo proteggere.”