“Vista la crisi generale e la necessità di dare ai cittadini delle alternative meno impattanti dal punto di vista economico, abbiamo voluto realizzare questo servizio pubblico con costi contenuti. È una risposta concreta che stiamo dando ai nostri cittadini: le casette dell’acqua sono sicuramente una bellissima iniziativa che permetterà anche una diffusione minore della plastica, rientrando nei nostri programmi plastic free”. Con queste parole il sindaco Locci annuncia l’iniziativa che è già presente in altri territori dell’isola e che si conferma come uno degli strumenti messi a disposizione dei cittadini più utilizzati.

“Siamo contenti e non vediamo l’ora di inaugurare le casette dell’acqua. Per ora ne installeremo una, ma se questa soluzione avrà successo ne installeremo anche un’altra – abbiamo già l’opzione per procedere con una seconda installazione se avremo buoni risultati”.

I dettagli: “All’inizio dell’estate verrà installata in Via Monte Albo la prima Casa dell’Acqua di Monserrato” spiega l’assessore all’ambiente Saverio De Roma

“È una scelta importante perché fa bene all’ambiente: riduciamo drasticamente il consumo di plastica monouso e l’inquinamento legato al trasporto delle bottiglie.

Fa bene al portafoglio: acqua di altissima qualità, microfiltrata e sicura, a costi piccolissimi.

Abbiamo voluto tariffe trasparenti e accessibili a tutti: naturale (T. Ambiente): 5 cent al litro. Naturale Refrigerata: 6 cent al litro. Gassata Refrigerata: 8 cent al litro. Acqua Leggera (Basso residuo fisso): 10 cent al litro.

La scelta di Via Monte Albo è stata pensata per rendere il servizio facilmente accessibile a tutti. Con questo piccolo gesto quotidiano, trasformiamo il prelievo dell’acqua in una scelta etica per il futuro del nostro territorio”.