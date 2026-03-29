“La tutela dei nostri animali d’affezione è un pilastro del decoro urbano e della sicurezza pubblica.

Per questo, l’Amministrazione Comunale promuove una nuova giornata di microchippatura gratuita, un servizio concreto per sostenere la responsabilità dei proprietari e contrastare il randagismo” spiega la vicesindaca Maura Boi.

“Identificare il proprio cane non è solo un obbligo di legge, ma un atto di civiltà che garantisce protezione e appartenenza”.

Lunedì 13 Aprile, ore 09:30 Cortile Casa Corda, in via Morandi, è l’appuntamento per gli amici a quattro zampe.

Sono necessari il documento d’identità e libretto sanitario. Il cane dovrà essere condotto rigorosamente al guinzaglio.

“Costruiamo insieme una comunità più attenta e rispettosa”.