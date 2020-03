Coronavirus, Truzzu ai cagliaritani: “La nostra città è bellissima, andate nei parchi e nelle spiagge”

Un messaggio anti-panico in un momento nel quale è facile farsi prendere dall’ansia. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu parla a tutti i cagliaritani e, sul tema del Coronavirus, invita a prestare la massima attenzione ma a non smettere di svolgere tutte le classiche attività quotidiane, anche perché “viviamo in una città bellissima, piena di parchi, di spiagge e di zone belle che possono essere vissute senza rischi”. Truzzu ricorda lo stop alle lezioni imposto dal Governo Conte: “Invito tutti a venire nei nostri uffici solo per necessità impellenti, abbiamo limitato gli accessi per tutelare voi e tutti i dipendenti. Seguite le regole e le prescrizioni sull’igiene, trascorrete più tempo con i vostri cari, è un qualcosa che non potete fare tutti i giorni”. Insomma, un occhio sempre attento sulle norme animi-contagio ci sta, ma niente panico: “La vita deve continuare