Coronavirus, l’uomo contagiato a Nuoro è un medico dell’ospedale: reparto in quarantena. Lo fa sapere con una nota ufficiale inviata in serata la direzione dell’Ats Sardegna e la Assl di Nuoro: “La direzione di ASSL, unitamente alla Direzione di Presidio, e in raccordo con la Direzione Generale ATS Sardegna e all’Unita di Crisi Locale – si legge nel documento – ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie al fine di garantire la sicurezza di pazienti e operatori”.