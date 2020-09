Coronavirus, l’sos dei sindaci sardi: “Anche 10 giorni per i test sui sospetti positivi e ritardi sugli esiti”

L’oggetto della lettera fa già capire tutto: “Emergenza sanitaria Covid-19. Rilevazione problematiche inerenti all’effettuazione dei tamponi per il tracciamento dei contagi e alla comunicazione degli esiti alle autorità sanitarie locali”. A firmarla, a nome di tutti i sindaci sardi, è il loro rappresentante principale, il presidente dell’Anci sarda Emiliano Deiana. Destinatari: l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e il presidente della Regione Christian Solinas. Due i punti principali, legati a ritardi su tamponi per i sospetti positivi e sugli esiti. Ecco, di seguito, l’sos lanciato:

“Il sottoscritto Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna, riprendendo e facendo sintesi di svariate segnalazioni giunte alla mia attenzione dai colleghi Sindaci, rappresenta una situazione di generale criticità, qui di seguito riassunta:

1) La pubblicazione dei “Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA” da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità documenta il costante incremento dei contagi su scala nazionale. Tuttavia, al di fuori dell’analisi aggregata, i singoli territori registrano casi di ritardo fino a 10 giorni nell’effettuazione del tampone a pazienti che presentano sintomi riconducibili al 2019-nCoV comunicati ai Servizi di Igiene Pubblica tramite il medico di medicina generale; 2) Gli esiti dei tamponi non vengono comunicati al Sindaco del comune interessato, autorità sanitaria locale. Per quanto sopra riportato, si evidenzia che l’effettuazione in ritardo del tampone – rispetto ai sintomi palesati – non consente di tracciare tempestivamente i contatti stretti di potenziali contagiati; al contempo, la mancata comunicazione ai Sindaci degli esiti dei tamponi effettuati impedisce agli stessi Sindaci la puntuale verifica del rispetto del periodo di quarantena. Si fa presente l’urgenza di risolvere tempestivamente le problematiche su esposte in virtù dell’incremento giornaliero dei casi di positività e della imminente riapertura delle scuole. Si rimane a disposizione con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto l’azione di Anci Sardegna”.