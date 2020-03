Coronavirus, la fuga in Sardegna dalla penisola: scattano le verifiche su 200 auto a Costa Rei

E’ in corso una verifica su 200 auto a Costa Rei. La polizia municipale di Muravera, in coordinamento con la Prefettura di Cagliari, è in azione per capire quante persone effettivamente siano arrivate in questi giorni dalla penisola. “L’accertamento è in corso”, annuncia Marco Falchi, sindaco di Muravera, “abbiamo contato circa duecento auto a Costa Rei, ma ancora non sappiamo se effettivamente siano persone che arrivino dalla penisola, potrebbero esserci anche dei sardi. Tramite la polizia municipale”, aggiunge, “stiamo facendo lo screening delle targhe per arrivare alla proprietà e alla residenza dei titolari delle auto. Attendo una relazione precisa e nel frattempo stiamo facendo i controlli assieme ai carabinieri. Non si tratta di essere repressivi ma vogliamo capire e magari metterci in condizione di aiutare queste persone che potrebbero aver bisogno di farmaci e alimenti. Noi siamo in grado di aiutarli. Qualcuno qui è spaventato”, conclude, “ma noi stiamo operando nel migliore dei modi per dare tranquillità a tutti”.