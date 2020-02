Oltre 220 contagi e sette morti in Italia per il coronavirus. L’ultima vittima è un uomo di 62 anni di Castiglione d’Adda trasportato in ospedale nel Comasco. Prima di lui era deceduto un 80enne sempre di Castiglione d’Adda: era stato portato all’ospedale di Lodi per un infarto, nello stesso giorno in cui era arrivato il 38enne, il paziente 1.

La notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-italia-news-tempo-reale-1.5043941