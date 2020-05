Coronavirus, in Italia oggi solo 174 morti e i guariti sono 80mila: la fase due può partire davvero. Sono i numeri più bassi degli ultimi mesi, persino in Lombardia orami il numero di morti si assottiglia, ora tutti gli indici sono puntati al netto ribasso e gli italiani hanno vinto per adesso la sfida col virus. Solo oggi in Italia ci sono stati 1740, in tutto oltre 81 mila ma con un picco nettamente in ascesa negli ultimi giorni. E i nuovi positivi sono stati 1389, quasi 600 in meno di ieri. Tutti numeri che indaco che la direzione è quella giusta. da domani finisce il lockdown totale e inizia la fase due, quella che ridà libertà ai cittadini, quella della convivenza col virus.

Buoni numeri anche dalla Sardegna che va verso il contagio zero. Dati quasi invariati rispetto a ieri e soprattutto nessun nuovo morto in Sardegna: sì, il virus sta andando via dall’Isola proprio nei giorni di Sant’Efisio. Sono 1.319 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 27.737 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 102, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 587 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 416 pazienti guariti (+37 rispetto al dato precedente), più altri 95 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).

Sul territorio, dei 1.319 casi positivi complessivamente accertati, 241 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 81 (+3) a Nuoro, 848 a Sassari.