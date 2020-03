Coronavirus, entrano al Cus per giocare a tennis: 2 giovani denunciati a Cagliari

Entrano al Cus per giocare a tennis: denunciati. E’ successo ieri negli impianti di Sa Duchessa. Due giovani hanno scavalcato le recinzioni (gli impianti sportivi universitari sono chiusi dalla settimana scorsa dopo l’entrata in vigore delle norme sull’emergenza Coronavirus) e, beffando la sorveglianza, hanno occupato il campo che si affaccia su via Is Mirrionis (quello più isolato della struttura) per un match tennistico.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha sospeso la partita e poi identificato e allontanato i due giovani, che ora saranno denunciati dal Cus.