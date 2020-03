Coronavirus, ecco le regole per le aziende della Prefettura di Cagliari: le imprese devono comunicare la loro situazione.

Ecco la nota ufficiale della Prefettura di Cagliari con le regole per le aziende per ottenere le autorizzazioni necessarie alla propria attività. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Sono, altresì, consentite:

le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del D.P.C.M., nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (art. 1, comma 1, lett. d);

le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. g).

Le aziende che esercitano attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, potranno proseguire le proprie attività previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. h).

Per le attività già espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del D.P.C.M. non è necessario compiere nessun adempimento formale.

Allo scopo di garantire l’omogeneità delle richieste e la completezza delle informazioni, sono stati predisposti gli uniti modelli, disponibili sul sito internet di questa Prefettura, che, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi dal rappresentante legale delle aziende interessate al seguente indirizzo P.E.C: protocollo.prefca@pec.interno.it