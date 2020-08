Coronavirus, confrontro tra Governo e Regioni sulle discoteche: verso un nuovo stop

Alle 16 di oggi si terrà, secondo quanto si apprende, una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni sul Coronavirus, dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo parteciperanno i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro delle Sviluppo economico Stefano Patuanelli. La riunione dovrebbe permettere di arrivare a misure condivise su tutto il territorio nazionale per regolamentare la ‘movida’ garantendo il distanziamento sociale e il rispetto delle misure anti-Covid. Probabile una stretta in tutta Italia. Leggi la notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-covid-19-discoteche-1.5419189