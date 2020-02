Non si ferma il coronavirus in Italia. I contagiati sono 322, di cui 11 morti. Una donna di 76 anni ha perso la vita a Treviso, ora i decessi sono 9 in Lombardia e 2 in Veneto. Tra le ultime notizie quelle dalla Liguria, con il primo caso confermato ad Alassio.

La notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/corona-ultime-notizie-1.5045465