Covid, 10 casi di variante inglese: La Maddalena in zona rossa per due settimane

Dieci casi di variante inglese, su 33 positivi. E ora La Maddalena finisce in zona rossa. “È stato necessario prendere del tempo, consapevole del fatto che siamo in una fase di emergenza sanitaria ed economica”, scrive il sindaco Fabio Lai, “ieri mi è stato comunicato ufficialmente di istituire la zona rossa, ho chiesto integrazioni per cercare di tutelare entrambi gli aspetti.

Sapevo che sarei andato incontro alle solite polemiche, come spesso accade a chi deve prendere decisioni difficili.

I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni.

Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese.

Vi comunico che istituiró la zona rossa che partirà da domani alle ore 14:00, in modo da darvi il tempo di organizzarvi, per una durata di 7 giorni prorogabile di altri 7, in base all’andamento della diffusione del contagio.

Domani mattina vi comunicherò quali saranno le nuove limitazioni.