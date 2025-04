Tragedia ieri sera in un condomino di Volvera, in provincia di Torino. Una giovane coppia di fidanzati, Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29, sono stati uccisi a coltellate dal vicino camionista Andrea Longo, 34 anni. Il dramma ieri sera poco prima della 21. Longo, con un coltello da sub in mano, ha bussato alla porta della coppia e ha aggredito brutalmente entrambi. I due ragazzi hanno anche provato a fuggire nel cortile del palazzo, ma sono stati raggiunti e uccisi. Poi, il 34enne si è tolto la vita.

Per ora la pista più battuta da parte degli inquirenti è quella passionale. Secondo quanto riferito dai familiari di Chiara, Longo era ormai ossessionato da lei, al punto che la coppia aveva deciso di trasferirsi a Rivalta.