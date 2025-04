Capoterra, festa di liberazione sia anche per un povero gufo

intrappolato in un camino: salvato dal vicecomandante della polizia municipale Gildo Atzori e il sindaco Beniamino Garau. “Un ragazzo solo in casa, non sapendo come fare, mi ha chiamato”, spiega Garau e assieme a Atzori sono intervenuti in soccorso del malcapitato pennuto.

Un episodio singolare accaduto questa mattina e provvidenziale è stato il pronto intervento non proprio programmato: una richiesta di aiuto da parte di un cittadino e la volontà di mettersi subito in azione per liberare l’animale dalla condotta fumaria dove era rimasto intrappolato. Recuperato un pò impolverato e non certo di ottimo umore, ha ripreso subito il volo verso il suo habitat naturale.