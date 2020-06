Contromano sulla Ss 130, poi lo schianto a Elmas: sono due i feriti

Salgono a due i feriti dello schianto frontale avvenuto ieri sera sulla Ss 130, nei pressi di Elmas. L’uomo alla guida di una Peugeot 206, contromano, ha centrato la macchina guidata da una donna.

Per lui, un 52enne di Nuraminis, è stato disposto il ricovero al Brotzu, dove è arrivato in codice rosso per un serio trauma cranico. La donna, una cinquantatreenne, è stata trasportata, ferita, al Policlinico di Monserrato. Lo schianto è avvenuto poco dopo uno svincolo, il 52enne ha iniziato a guidare contromano sin dalla 195 Rac. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada.