Dalle prime ore della notte odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno dato corso a un ampio servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato le aree centrali e i principali snodi viari del capoluogo. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari con il supporto delle Stazioni di Stampace, San Bartolomeo e Pirri, ha permesso di identificare cinquantasei persone e sottoporre a verifica numerosi veicoli, portando al deferimento in stato di libertà di quattro soggetti per reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività, l’attenzione dei militari si è concentrata presso un punto vendita della grande distribuzione situato in viale La Playa. Qui, il personale addetto alla sicurezza ha segnalato una 53enne cagliaritana e un 33enne residente ad Assemini, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia. La successiva perquisizione eseguita dai Carabinieri ha consentito di rinvenire vari generi alimentari, per un valore complessivo di circa 300 euro, che i due avrebbero sottratto poco prima dagli scaffali dell’esercizio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili della struttura.

Parallelamente, un altro equipaggio dell’Arma ha proceduto al controllo di un’autovettura Toyota Aygo con a bordo una coppia convivente: un 50enne residente a Serramanna e una 49enne residente a Decimomannu, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia. Gli immediati accertamenti sulla targa e sul telaio hanno permesso di appurare che il veicolo era provento di un furto denunciato lo scorso 31 gennaio da un cittadino cagliaritano. L’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per i due occupanti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di ricettazione.