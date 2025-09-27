Prosegue senza interruzione l’attività dei Carabinieri nell’area di piazza del Carmine, oggetto della zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante la nottata appena trascorsa, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, con il supporto delle Stazioni di Cagliari-Sant’Avendrace e Assemini, hanno effettuato mirati controlli sul territorio che hanno portato alla verifica di ventotto persone.

E’ stato imposto l’allontanamento dall’area a due disoccupati, entrambi già noti alle Forze di Polizia e residenti in città: un sessantunenne cagliaritano e un ventottenne tunisino.