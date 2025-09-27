La richiesta verrà discussa in consiglio comunale e giunge dal consigliere Mario Tuveri che chiede un intervento immediato al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.

“In prossimità della SS387, più precisamente dove è situato l’ex inceneritore è stato realizzato un campo sosta per i rom, nonostante i reiterati interventi di manutenzione da parte del Comune di Selargius che hanno determinato l’impiego di ingenti risorse pubbliche, è evidente lo stato di degrado nel quale vivono gli utenti; frequenti peraltro sono le lamentele da parte dei cittadini di Selargius e dei comuni limitrofi per i fumi tossici, che, specie nelle ore notturne, arrivano, in giornate particolarmente ventose, dal campo e dai terreni confinanti sino al centro abitato di Selargius con conseguenze negative per la salute degli utenti del campo in particolare e della salute pubblica in generale” spiega Tuveri.

“Si ritiene necessario un intervento urgente da parte delle competenti autorità per lo sgombero

immediato del campo e si chiede che il Consiglio Comunale voti una delibera che impegni il sindaco e la giunta a richiedere urgentemente al Prefetto di Cagliari un provvedimento urgente”.