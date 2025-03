Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Cagliari hanno intensificato i controlli sul territorio, dando vita a un articolato servizio coordinato di prevenzione e repressione mirato a contrastare le violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza, al possesso e all’uso di sostanze stupefacenti, nonché alle infrazioni al Codice della Strada. L’operazione ha coinvolto il personale delle Stazioni locali e delle Aliquote Radiomobili di Cagliari e della provincia, impiegando numerose pattuglie dislocate strategicamente su tutto il territorio provinciale.

Durante il servizio sono state controllate complessivamente oltre 200 persone e 164 veicoli, con l’esecuzione di numerose perquisizioni e l’elevazione di 37 sanzioni al Codice della Strada. I controlli, effettuati hanno interessato vari comuni della provincia e hanno portato alla denuncia in stato di libertà di diversi soggetti sorpresi alla guida in condizioni psicofisiche alterate o che si sono rifiutati di sottoporsi ai test previsti dalla legge.

Tra i casi più rilevanti emersi dalle attività di controllo, a Serrenti, un uomo residente a Cagliari è risultato positivo all’alcoltest con valori significativamente superiori ai limiti consentiti, circostanza che ha comportato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

A Villacidro, un’altra persona, coinvolta in un incidente stradale, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all’assunzione di alcol e droghe, determinando il ritiro immediato della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

A Quartu Sant’Elena, un uomo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, subendo anch’egli il ritiro della patente. A Decimomannu, un uomo residente a Villasor, fermato per un controllo alla guida, ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico; per lui è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.

Parallelamente, le attività di controllo hanno portato anche alla denuncia di diverse persone per possesso di sostanze stupefacenti e armi bianche. Un giovane residente a Cagliari è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, mentre un altro giovane, originario della Tunisia e residente a Villasor, è stato segnalato per il possesso di droghe sintetiche. Sono stati inoltre elevati numerosi verbali per guida senza patente, mai conseguita o già revocata, e deferiti diversi soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, sorpresi a non rispettare le limitazioni imposte.