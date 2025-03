La polizia ha arrestato due rapinatori accusati di aver terrorizzato la città nelle ultime settimane, prendendo di mira donne sole e persone disabili nelle ore notturne. I malviventi, armati di coltelli, minacciavano le vittime per derubarle, arrivando in alcuni casi a usare violenza fisica. Gli agenti della squadra mobile della questura di Sassari hanno identificato i due uomini e li hanno arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Sassari, su richiesta della procura. Uno degli episodi più gravi ha visto come vittima un’anziana donna, aggredita e trascinata a terra dai rapinatori. La violenza dell’attacco le ha causato fratture vertebrali, con una prognosi di 90 giorni. Le indagini hanno consentito di raccogliere prove determinanti per incastrare i due criminali, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata e lesioni. L’operazione delle forze dell’ordine ha messo fine a una serie di aggressioni che avevano seminato paura tra i cittadini.