Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno dispiegato un articolato servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. L’attività ha visto l’impiego di diverse pattuglie che hanno effettuato numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di comunicazione e nei centri abitati di Guspini e Gonnosfanadiga, procedendo all’identificazione di diversi conducenti e passeggeri.

Nell’ambito di tale dispositivo, a Guspini, i militari hanno proceduto al controllo di un operaio 31enne del luogo, fermato alla guida della propria Audi A5 in via Santa Maria. Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,79 g/l. Alla luce dell’esito, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione, informando l’Autorità Amministrativa competente.

Contestualmente, a Gonnosfanadiga, i Carabinieri hanno concentrato la loro attenzione sulla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. In via Nazionale, i militari hanno controllato un 21enne disoccupato residente ad Arbus, già noto alle Forze di Polizia. A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, pari a 0,62 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore.