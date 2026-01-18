È accaduto ieri sera: “Un insolito fenomeno luminoso è stato segnalato nei cieli di Samassi, intorno alle ore 19. Diversi testimoni riferiscono di aver osservato una fonte luminosa molto intensa, di colore ambra, transitare sopra il centro abitato con un movimento irregolare, descritto come “zigzagante”.

Secondo le testimonianze raccolte, la luminosità dell’oggetto sarebbe stata superiore a quella di astri ben noti come Giove, Venere e Sirio, rendendolo facilmente visibile a occhio nudo. Il fenomeno è rimasto osservabile per circa un minuto, durante il quale avrebbe mantenuto una traiettoria verso ovest, per poi scomparire improvvisamente.

La segnalazione è stata diffusa quasi in tempo reale sul canale Telegram U.N.I. ALERT SARDEGNA, che raccoglie comunicazioni e avvisi relativi a eventi anomali e fenomeni osservati sul territorio regionale. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di enti istituzionali o autorità aeronautiche che possano confermare la natura dell’avvistamento.

Non si escludono ipotesi convenzionali, come il passaggio di velivoli, droni ad alta quota, rientri atmosferici o particolari fenomeni astronomici, anche se il movimento irregolare descritto dai testimoni rende difficile una classificazione immediata.

In attesa di eventuali riscontri ufficiali o di ulteriori segnalazioni da altre zone dell’isola, l’episodio resta al momento un avvistamento non identificato, che ha suscitato curiosità e interrogativi tra i residenti del paese”.