Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sestu, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, delle Stazioni di Monserrato e Selargius e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno portato a termine un articolato servizio coordinato volto a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la sicurezza pubblica nel contesto della cosiddetta “mala movida” e della circolazione stradale. L’operazione, mirata anche al controllo delle condizioni igienico-sanitarie dei locali privati, ha incluso un’ispezione presso un circolo privato situato in via Einstein a Sestu, che è risultato conforme alla normativa vigente senza evidenza di irregolarità.

Parallelamente, i militari hanno effettuato controlli capillari su persone e veicoli, portando alla segnalazione alla Prefettura di quattro individui quali assuntori di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un soggetto per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Tra i fermati, un 19enne studente di Quartu Sant’Elena è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana; un 34enne operaio di San Nicolò Gerrei è stato fermato alla guida di un veicolo e trovato con tre dosi di cocaina, circostanza che ha portato al ritiro immediato della patente di guida; un 38enne disoccupato di Monserrato è stato sorpreso con 6,40 grammi di cocaina.

Particolarmente rilevante è stato il controllo effettuato su un 53enne operaio di Selargius, trovato in possesso di 6,50 grammi di cocaina, 12,50 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish, oltre a 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella sua disponibilità vi erano anche un bilancino di precisione e una bicicletta di tipo mountain bike del valore di oltre mille euro risultata oggetto di furto, oltre a utensili di dubbia provenienza, su cui sono tuttora in corso ulteriori verifiche.

Le attività dei Carabinieri hanno incluso anche un rigoroso monitoraggio della circolazione stradale. Sono stati complessivamente controllati 61 veicoli e identificate 107 persone, di cui quattro sanzionate per violazioni al Codice della Strada e deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente mai conseguita. Tra questi, un disoccupato 21enne di Sestu è stato trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito dalla legge, mentre un 44enne di Sinnai, già sanzionato in precedenza, è stato fermato alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato anche il controllo di 18 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Tre di loro sono stati deferiti per evasione: un disoccupato 47enne di Selargius allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari; un cameriere 22enne di Selargius trovato lontano dal luogo di detenzione; e un pensionato 75enne di Quartu Sant’Elena, in detenzione domiciliare, risultato assente dalla propria abitazione.