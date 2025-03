A confermarlo è la Sala Stampa Vaticana. Dopo i miglioramenti degli ultimi giorni e 37 giorni di ricovero, Papa Francesco tornerà in pubblico per l’Angelus domenicale di domani dal Gemelli. Come già avvenuto, il testo verrà diffuso in forma scritta, mentre il Pontefice saluterà i fedeli dalla finestra della sua camera.