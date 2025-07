Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Il notissimo paracadutista austriaco Felix Baumgartner, 56 anni, è morto precipitando nella piscina del camping Le Mimose con il suo deltaplano a motore. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, forse un malore. Sicuramente, Baumgartner era estremamente esperto e abituato ad imprese rischiose, con le quali ha ottenuto anche dei record mondiali. Nell’impatto, è rimasta ferita anche una ragazza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per cercare di rianimare il 56enne, ma era troppo tardi.