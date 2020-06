Conte, a sorpresa slitta il via libera al calcetto: promessi assegni e congedi alle famiglie

La ripresa del calcetto e degli sport di contatto? Slittano al venticinque giugno. z questa l’ultima “sorpresa” contenuta nella bozza del nuovo Dpcm, al termine della discussione nel Consiglio dei ministri. Spazio anche, però, al “Family Act”: previsti congedi familiari più lunghi e un assegno unico per i figli. “Sono misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie e contrastare il problema della denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro. È un nuovo e significativo provvedimento normativo”, ha detto il premier, Giuseppe Conte. Il premier ha tenuto, in serata, una conferenza stampa di circa dieci minuti durante la quale ha annunciato i nuovi provvedimenti.Ogni figlio under 18 “varrà” un assegno, previste anche agevolazioni per gli affitti per quanto riguarda la prima casa per le coppie che hanno meno di trentacinque anni, oltre a incentivi per il lavoro femminile.

