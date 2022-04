Contagi stabili, terapie intensive in aumento e ancora 4 morti in Sardegna nel giorno prima della svolta

Contagi stabili, ricoveri in terapia intensiva in aumento e ancora due morti, mentre calano i ricoveri ordinari e le quarantene. E’ una fotografia dal valore quasi storico quella scattata oggi nell’ultimo giorno di restrizioni e soprattutto di green pass: dalla mezzanotte inizia una nuova fase di gestione della pandemia, segnata prima di tutto dall’addio al green pass che servirà solo per entrare negli ospedali e nelle rsa e poi dall’elimininazione delle mascherine, anche al chiuso, in gran parte dei casi.

In Sardegna diunque si registrano oggi 1618 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8948 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, due in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 302, uno in meno di ieri. 28812 sono i casi di isolamento domiciliare, 76 in meno rispetto a ieri.

Si registrano 4 decessi: due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95, residenti nella provincia di Sassari, e una donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.