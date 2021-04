“Contagi a scuola, nei pranzi familiari e a un funerale: così il Covid ha messo Capoterra in lockdown”

“Contagi nelle scuole, nei pranzi familiari e a un funerale: così il virus ha messo Capoterra in lockdown”

Capoterra è il quindicesimo centro sardo che entra in zona rossa: da domani e fino al 20 aprile, nuove regole da seguire per i cittadini e per chi si reca in città. A Radio CASTEDDU, il sindaco Francesco Dessì: “I contagi non sono aumentati tantissimo ma, giustamente, l’Ats ci ha consigliato di chiudere in quanto abbiamo 14 focolai: in ambito familiare, tra amici, in una cerimonia funebre e in più nelle scuole si sono notati molti contagi con la variante.

La mia raccomandazione è quella di rispettare al massimo le regole in questi 14 giorni: non dobbiamo aggirarle, ma dobbiamo rispettarle perché altrimenti il virus ci colpisce di più, perché circola con le persone. Possiamo fregare le forze dell’ordine, le istituzioni però, poi, siamo noi stessi a pagare le conseguenze”.

