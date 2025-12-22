A Sant’Antioco c’è una casa che, ogni anno, riesce ad attirare sguardi e curiosità ben prima delle festività. Si trova in via Bacaredda n.1 ed è il frutto della passione di Pietro, un ragazzo di 20 anni, che da tanti anni dedica tempo ed energie ad abbellire la propria abitazione con luminarie e addobbi natalizi.

Il lavoro inizia già a metà ottobre, quando Pietro comincia a progettare e montare le decorazioni, per poi accendere ufficialmente le luci nei primi giorni di dicembre. Un’attesa che si ripete ogni anno e che cresce con l’aggiunta di nuovi elementi: “Ogni Natale cerco di mettere qualcosa in più”, racconta.

Le luminarie vengono montate interamente da solo, senza l’aiuto di nessuno. Un impegno che richiede pazienza, tempo e dedizione, ma che nasce da una passione autentica per l’atmosfera natalizia e per il desiderio di regalare un sorriso a chi passa davanti alla casa.

Negli anni, l’abitazione è diventata un piccolo punto di riferimento per il quartiere, un simbolo di festa e di tradizione. Un esempio di come, anche con un’iniziativa personale e spontanea, si possa contribuire a rendere più caldo e luminoso il periodo più atteso dell’anno.