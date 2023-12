Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna 2023”: casa Latte a Nulvi

“Vi invio alcune foto delle mie creazioni natalizie per poter partecipare al concorso “Le migliori luminarie in Sardegna”. Si tratta di una dollshouse vittoriana addobbata per Natale, un villaggio natalizio sempre in stile vittoriano e un presepe palestinese realizzato all’interno di un acquario dismesso, con le 4 fasi del giorno (alba, tramonto, giorno e notte), luna, stelle e canto del gallo all’alba, tutto regolato da una centralina. Grazie mille!”

Luisa Latte, Nulvi (SS).

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]