Concerti in Sardegna, Truzzu: “Faremo qualcosa di unico che porterà tanti turisti”

Un evento musicale in grado di richiamare turisti in Sardegna. L’annuncio del primo cittadino cagliaritano e candidato alle prossime regionali per il centrodestra Paolo Truzzu. Il sindaco ha risposto sui social alle domande dei cittadini.

Alla domanda “in progetto ci sono festival e\o concerti?” “Naturalmente contiamo di creare in Sardegna qualcosa che sia unico nel suo genere, attrattivo anche per chi viene da fuori”. È ancora presto per dire, prima vinciamo le elezioni di domenica 25 febbraio”.

Ha fatto anche il punto sullo stadio: “Per poter iniziare i lavori stadio dobbiamo ancora ottenere un’autorizzazione dalla Regione, dall’assessorato all’Ambiente, la stiamo aspettando”, ha precisato, “nel momento in cui avremo quell’autorizzazione amministrativa, il Cagliari Calcio presenterà il piano economico finanziario, andremo in Consiglio comunale, lo approveremo e si potrà poi bandire la gara pubblica ed iniziare i lavori per il nuovo stadio. Spero che si possa fare tutto entro l’anno.

Truzzu ha anche parlato della necessità di migliorare la rete viaria interna, auspicando un maggiore dialogo con Trenitalia per costruire una maggiore interconnessione ferroviaria che possa essere sfruttata per spostarsi all’interno della Regione.

Sottolineato la necessità di un welfare regionale che aiuti i papà separati in difficoltà e difeso l’esigenza di coniugare sviluppo economico e tutela del territorio senza “chiuderci nella politica dei no”.

Infine ha ribadito la necessità dell’interlocuzione col Governo per riforme istituzionali, forte divario infrastrutturale, alla continuità territoriale e fiscalità di vantaggio.