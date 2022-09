Con l’auto contro il palo della luce, mamma e figlio in codice rosso a Bono

L’auto su cui viaggiava con il figlio minorenne è finita contro un palo, loro sono stati portati in codice rosso al San Francesco di Nuoro ma per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita. Protagonisti una donna di 37 anni di Bono, nel sassarese, e suo figlio. Nel primo pomeriggio, per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo della macchina finendo la corsa contro il palo con un urto violentissimo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, i carabinieri e poi l’elisoccorso che li ha trasportati in ospedale. Il piccolo è illeso, la donna ha riportato qualche ferita e alcuni traumi e viene sottoposta ad approfondimenti in ospedale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.