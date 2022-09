Sos stadio Sant’Elia, cercasi adozione per 2 gattini: appello a Radio Zampetta Sarda

SOS A RADIO ZAMPETTA DALLO STADIO SANT’ ELIA:” GATTINI IN PERICOLO, SCATTANO LE ADOZIONI DEL CUORE”.

Lo stallo di una situazione drammatica a Cagliari, nello stadio Sant’ Elia è a dir poco vergognosa.

Tutte le istituzioni assenti, nessuno risponde se non per indirizzare i poveri volontari, nello specifico la dr.ssa Carla Firinu e il dott. Giustino Claudetti a presentare pec da un Assessorato all’ altro.

Eppure è un problema di carattere sociale che riguarda la città metropolitana, che di certo non si presenta con un biglietto da visita per i turisti, come un modello da portare oltre mare.

Nella vana speranza che qualcosa cambi all’ attenzione di chi di dovere, si cerca una splendida adozione del cuore per 2 gattini affettuosissimi e bellissimi che vivono quotidianamente il rischio di essere investiti, perché escono fuori alla ricerca del contatto umano.

Segue l’ appello per un’ adozione responsabile di coppia:

” Alverman e Wim , 2 fratellini della colonia ex stadio. Si chiede adozione in coppia in quanto molto legati. Socievoli, affettuosi , vispi e simpatici, hanno scoperto il gusto delle careze e le richiedono con fare accattivante. Si auspica una casa con giardino in sicurezza e la confortevole protezione di una casa. Si pre affidano previa visita veterinaria , con l’impegno di farli sterilizzare appena l’età lo consente.

Info al +39 348 0941 632

