Comunali a Cagliari, Alessandra Zedda”: Parcheggio insufficiente a Marina Piccola, serve un raddoppio”

Un parcheggio più grande a Marina Piccola e aumento degli spazi sportivi nell’ex Ippodromo e nel quartiere Ausonia. Sono le proposte di Alessandra Zedda candidata del centrodestra alle prossime comunali cagliaritane che domani alle ore 9.30 parteciperà a un incontro al Poetto.

“La realizzazione del Distretto Velico a Marina Piccola è una priorità, con l’attuazione che deve partire al più presto, una volta completato l’iter oggi in corso con la Regione Sardegna”, dichiara la Zedda, “questo progetto, integrato con la nautica, è essenziale per lo sviluppo dell’area. Le strutture dei sodalizi sportivi richiedono urgenti lavori di ammodernamento, che devono essere effettuati mantenendo le loro peculiarità e ottimizzando gli spazi concessi. Inoltre, il grande parcheggio di accesso al porto è attualmente insufficiente per le esigenze del complesso e necessita di un raddoppio, da valutare in prospettiva, insieme alla creazione di una fermata per il sistema di trasporto pubblico locale. Cagliari, ambiziosa nel suo obiettivo di diventare città olimpica, si candida per ospitare gli sport subacquei e la vela, considerata una disciplina sportiva di riferimento mondiale. Il complesso dell’Ippodromo chiude idealmente il frontemare di Cagliari con una struttura storicamente dedicata al cavallo e che anche in futuro vedrà valorizzati gli sport equestri e i relativi servizi. Gli spazi, oggi sottoutilizzati, saranno recuperati per dare più valore a queste attività, riservando anche aree in prossimità del quartiere Ausonia ad altri sport che si svolgono sulla sabbia”.

Oggi l’appuntamento è al circolo del Tennis Club al Parco Monreale a Pirri, in via San Tommaso d’Aquino: la candidata sindaco, Alessandra Zedda, presenta il candidato alla presidenza della Municipalità di Pirri, Francesco Ciaramella, e le relative liste della coalizione. Si prosegue a piedi lungo la via Su Planu, via Balilla, Piazza Italia, via Sarriu per terminare l’incontro fronte mercato comunale civico di Is Bingias.