Comunali a Quartu, tensione nel centrodestra: Fdi pronta a correre da sola e a sostenere Tonino Dessì

Elezioni amministrative di Quartu Sant’Elena, Fratelli d’Italia pronta a correre da sola. A sostegno di Fdi anche la Civica per Tonino Dessì Sindaco

“Il tavolo politico non è stato ancora ufficialmente convocato e come comunicato da Fratelli d’Italia, anche a seguito dell’ultima assemblea sia cittadina sia provinciale, siamo pronti a correre da soli con Tonino Dessì se non si dovesse raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile, ovvero entro la settimana prossima. Il candidato ideale deve essere legato al territorio di Quartu e con un bagaglio di esperienza e visione per il futuro della città, nonché alternativo alla sinistra e alla maggioranza che ha sostenuto Delunas”, è quanto dichiara Gianni Tanca, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Qualora ravvisassimo l’impossibilità di chiudere un accordo, nei prossimi giorni, con la coalizione di centrodestra, sul nome del candidato Sindaco, Fratelli d’Italia, da sempre in campo col nome di Tonino Dessì, è pronta a correre in autonomia con il proprio simbolo e con una lista civica a sostegno della nostra candidatura, su cui anche altri partiti e movimenti potrebbero, dichiara Marco Porcu, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia è pronta alla sfida per la terza città della Sardegna e intende farlo con un programma innovativo per Quartu. Siamo all’opposizione di questo laboratorio politico che guida Quartu da cinque anni e il partito quartese è pronto a presentarsi con Tonino Dessì in prima linea”, dichiara Antonella Zedda, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Ho accolto la sfida che mi ha proposto il partito e sono a disposizione per la candidatura a sindaco di Quartu. È una partita avvincente da affrontare con serietà e determinazione, potendo contare su una lista di partito forte, su una lista di civici e indipendenti e aperta a tutti coloro che vorranno unirsi al nostro progetto per la città”, è quanto dichiara Tonino Dessì, già presidente del Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena.