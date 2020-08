Monserrato, mastelli usurati o danneggiati: ecco dove rivolgersi per i nuovi contenitori

Mastelli danneggiati o usurati dal tempo, a Monserrato sono in tanti a segnalare questo problema: ecco a chi bisogna rivolgersi per avere i contenitori dei rifiuti nuovi.

Non più idonei per svolgere la loro funzione perché spaccati o gravemente danneggiati, non sempre si è a conoscenza di come poterli sostituire anziché recarsi in negozio per acquistare dei nuovi mastelli. Le cause possono essere diverse, per esempio l’usura del tempo o un riposizionamento da parte dell’operatore ecologico un po’ frettoloso che può causare la rottura involontaria del bidone. “Bisogna rivolgersi al servizio Ambiente al numero 0705792335 – spiega il Comune – e se sono disponibili e se la causa della rottura è oggettivamente ascrivibile al servizio verranno restituiti. A oggi il servizio ha ricevuto pochissime richieste di sostituzione”.