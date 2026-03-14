Quarant’anni di birra, amicizia e comunità: la storia della birreriadi Karl Heinz a Cagliari, nota come il circolo Stammtisch.

C’è un luogo a Cagliari dove, da quarant’anni, le persone non entrano semplicemente per bere una birra. Entrano per restare. Per parlare. Per incontrarsi. Per sentirsi a casa.

È la storica birreria Karl Heinz, che la prossima settimana festeggerà i suoi primi quarant’anni di vita. Un traguardo importante per un locale che, più che un semplice pub, è sempre stato un vero circolo ricreativo, un punto di incontro per generazioni di studenti, professionisti, appassionati e amici.

A guidarlo è ancora oggi lo stesso uomo che lo aprì nel marzo del 1986: Karl Heinz, allora un ragazzo di 35 anni arrivato dalla Germania e innamoratosi della Sardegna. Oggi ne ha 75, ma lo spirito è lo stesso di allora: curioso, accogliente, instancabile nel creare relazioni.

“Io mi sento fortunato”, racconta. “Fortunato di aver fatto la scelta di restare qui e di aver potuto costruire qualcosa che è diventato importante per tante persone”.

Fin dall’inizio, il locale non è stato pensato come un semplice posto dove bere o mangiare. L’idea era diversa: creare una comunità.

Il circolo nacque infatti inizialmente per riunire appassionati di mineralogia e geologia. Gli incontri nel locale diventavano il punto di partenza per escursioni tra miniere e paesaggi minerari della Sardegna, soprattutto nell’Iglesiente. Poi, quasi naturalmente, arrivarono anche gli studenti dell’Università di Cagliari: prima qualche facoltà, poi tutte le altre.

Il passaparola fece il resto.

In poco tempo la birreria diventò un luogo speciale, un ambiente dove si poteva discutere di tutto: scienza, politica, viaggi, filosofia, vita quotidiana. Un posto dove la gente veniva non solo per passare la serata, ma per sentirsi parte di qualcosa.

“La differenza tra una birreria e un ristorante – spiega Karl Heinz – è proprio questa: qui la gente deve sentirsi come a casa. Non viene solo per mangiare o bere, ma perché sta bene”.

E in quarant’anni di storie condivise, quella casa ha visto passare davvero di tutto.

Studenti diventati professori. Giovani diventati professionisti. Amicizie nate davanti a un boccale di birra e rimaste solide per decenni. E anche amori.

“Da me si sono conosciuti e sposati in tanti”, racconta Karl Heinz con un sorriso. “Io per primo ho conosciuto mia moglie qui”.

Il clima che si respira nel locale è sempre stato uno degli elementi più speciali: calore, convivialità, dialogo. Persone di ogni età e di ogni provenienza sociale, unite però da una stessa curiosità intellettuale e dalla voglia di confrontarsi.

“Sono sempre stato circondato da persone con una grande cultura”, dice Karl Heinz. “Ma allo stesso tempo semplici, aperte, capaci di stare insieme”.

Negli anni il circolo è diventato anche teatro di iniziative e tradizioni diventate ormai storiche. Tra queste il torneo di scacchi annuale, organizzato insieme al circolo scacchistico di Cagliari da quasi quarant’anni, ma anche feste, incontri e momenti di socialità che hanno segnato intere generazioni.

Molti dei frequentatori storici continuano a tornare ancora oggi. Alcuni erano studenti negli anni Ottanta e Novanta; oggi arrivano con figli e nipoti, mantenendo vivo quel legame nato decenni fa.

È questo forse il segreto più grande della birreria Karl Heinz: non essere mai stata solo un locale, ma un luogo dove le relazioni contano più di tutto.

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E mentre si avvicina il quarantesimo anniversario, Karl Heinz guarda al futuro con lo stesso spirito con cui iniziò l’avventura.

“Ogni cosa nella vita ha il suo tempo”, riflette. “Io ho fatto quello che volevo fare. Ma mi piacerebbe che questo posto continuasse a vivere anche dopo di me”.

Intanto, quarant’anni dopo quel marzo del 1986, il ragazzo tedesco che aprì una piccola birreria a Cagliari può guardarsi attorno e vedere ciò che ha costruito: una sodalizio di spiriti affini.

Che peraltro lo segue fino alla Germania dove Karl ogni tanto parte con gli amici e soci storici, così come farà anche questa estate in luglio, in occasione del suo compleanno e dei 40 anni del locale, nel suo paese natìo vicino a Lussemburgo. “È un luogo molto romantico, oltreché caratteristico e vivace d’estate, con delle feste molto belle, e ogni tanto ci torniamo tutti insieme!”.

L’ entusiasmo di Karl è palpabile e contagioso, tanto che prima di partire in Germania vorrebbe anche organizzare una grande festa in Sardegna per ringraziare tutti i soci che sono cresciuti insieme al suo storico pub.

Karl è stato anche l’animatore e organizzatore dell’Oktoberfest a Cagliari per tanti anni, portando la magia di una festa che ha messo insieme fino a tremila cagliaritani in una sola sera.

È anche lì si rivive lo spirito di cui solo Karl Heinz sa essere l’artefice, permettendo a tutti di sentirsi parte di una stessa storia che dura ormai da quarant’anni.