Tragedia in un agriturismo delle campagne di Grosseto. Un uomo di 83 anni era a bordo del trattore nella tenuta di famiglia quando si è sentito improvvisamente male, cadendo nella piscina.

A dare l’allarme il figlio, ma per l’uomo – rimasto incastrato sotto il mezzo- non c’è stato nulla da fare. Sul posto solo intervenuto i carabinieri e i vigili del fuoco: il figlio dell’83enne aveva anche provato a salvare il padre cercando di spostarlo da sotto il trattore ma senza riuscirci. Sono stati i vigili del fuoco ad effettuare il triste compito.