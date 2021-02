Comandini a Radio Casteddu: “Subito le vaccinazioni nelle Rsa”

Vaccinazioni immediate nelle Rsa e in numero adeguato. Così Piero Comandini, consigliere regionale Pd a Radio Casteddu, primo firmatario di un’interrogazione depositata in aula sui vaccini nelle residenze per anziani. “La vaccinazioni non stanno funzionando”, ha dichiarato Comandini, “e hanno sottratto alle Rsa il personale”.

Nel documento viene citata l’elevata percentuale di strutture residenziali per anziani gravemente colpita dal virus, registrando un altissimo tasso di mortalità fra i residenti. Perché gli utenti delle strutture residenziali per anziani sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età avanzata e della possibile compresenza di patologie pregresse. In Sardegna sono state consegnate le prime 80 mila dosi necessarie, come confermato da Domenico Arcuri commissario nazionale per l’emergenza della pandemia, per la partenza della prima fase della campagna di vaccinazione, riservata alle categorie più a rischio: medici, infermieri e ospiti delle residenze sanitarie per gli anziani.

I consiglieri del centrosinistra (primo firmatario Comandini) chiedono di interrogare l’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per sapere se è stato adottato un cronoprogramma per l’attuazione della campagna vaccinale nelle strutture residenziali della Sardegna, sia per il personale che per gli anziani ospiti; ed eventualmente quali criteri sono stati considerati per l’attuazione del calendario vaccinale e se è stato previsto un monitoraggio in grado di rappresentare numericamente, dall’inizio della pandemia, la situazione nelle strutture.

Risentite qui l’intervista a Piero Comandini del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

