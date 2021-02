Lo scienziato Sotgiu a Radio Casteddu: “Giù i contagi in Sardegna, ma c’è l’incubo delle varianti”

Covid. “Basandoci sul report settimanale che viene fornito la situazione è positiva, nelle ultime settimane c’è stato un trend in decrescita, abbiamo visto ridurre il numero dei casi e la pressione sulle strutture sanitarie. l problema è che è tutto questo può cambiare in maniera radicale perché in realtà, come è stato già dimostrato in alcune regioni, l’incremento di varianti può cambiare il quadro”