Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Grazie all’uso strategico delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia Locale di Monserrato ha individuato e procederà a sanzionare i responsabili di illeciti ambientali, colti in flagrante mentre depositavano ingombranti e sacchi di rifiuti in zone non consentite.

“Le immagini catturate parlano chiaro: comportamenti incivili che colpiscono non solo l’ambiente, ma l’intera comunità, gravando sui costi di pulizia che ricadono su tutti i cittadini onesti” spiega il sindaco Tomaso Locci.

“Le immagini che pubblichiamo oggi sono la prova che l’impunità non è ammessa a Monserrato.

Chi pensa di poter utilizzare le nostre strade come una discarica personale deve sapere che verrà individuato e deferito alle autorità giudiziarie.

Dal 2016, questa Amministrazione ha investito con convinzione nel potenziamento della videosorveglianza. Non si tratta di un’azione isolata, ma di un percorso di legalità che portiamo avanti da anni con risultati estremamente positivi. I numeri ci danno ragione: grazie al monitoraggio costante, siamo riusciti a ridurre i punti critici e a dare risposte concrete ai residenti che chiedono decoro e rispetto delle regole”.

Si proseguirà con questi controlli e per il futuro ci impegneremo sempre e ancora di più”.

L’amministrazione ricorda che il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti è attivo e facilmente accessibile, rendendo l’abbandono in strada un gesto ancora più ingiustificabile.

“Voglio ringraziare il corpo di Polizia Locale, e il Comandante Soru, per il lavoro di analisi e controllo. La tecnologia è uno strumento fondamentale, ma è la collaborazione tra istituzioni e cittadini la vera chiave per una città più pulita.

Continueremo a monitorare il territorio con la massima attenzione”. “Il decoro di Monserrato è un bene comune che difenderemo con ogni mezzo a nostra disposizione.

Monserrato deve restare una città pulita e virtuosa grazie ai nostri cittadini”.

L’assessore all’Ambiente Saverio De Roma: “Questi risultati non sono frutto del caso, ma di una scelta politica e amministrativa chiara: tolleranza zero verso chi deturpa il nostro patrimonio comune. Grazie al potenziamento della videosorveglianza, stiamo dimostrando che non esistono zone franche a Monserrato.

È importante che la cittadinanza sappia che oggi il quadro normativo è ancora più severo. In linea con le nuove disposizioni introdotte dai Decreti ‘Terra dei Fuochi’, l’abbandono di rifiuti non è più solo una sanzione amministrativa pecuniaria, ma è diventato un reato penale per tutti, non solo per le imprese. Chi inquina oggi rischia procedimenti giudiziari pesanti e ammende fino a diverse migliaia di euro.

Il nostro obiettivo non è fare cassa, ma tutelare la salute pubblica e il decoro della nostra città. La stragrande maggioranza dei monserratini differenzia correttamente e rispetta l’ambiente; è nostro dovere difendere loro e il territorio dall’inciviltà di pochi. Continueremo a monitorare ogni angolo del territorio: la tecnologia è la nostra alleata per una Monserrato più pulita e sicura.

L’Amministrazione Comunale ricorda che per lo smaltimento di rifiuti ingombranti sono attivi i servizi di ritiro gratuito e il centro di raccolta comunale. Abbandonare un materasso o un elettrodomestico per strada è oggi un atto che può costare carissimo, sia sotto il profilo economico che legale”.