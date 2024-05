Colpo da 5mila euro a Sassari, rubati monili d’oro e argento: arrestate 2 donne Rom

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Sassari, per il reato di furto in abitazione a carico di due donne di etnia rom.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura Sassari, ha consentito di identificarle e raccogliere a loro carico utili elementi probatori su un furto in un’abitazione, effettuato a Sassari il 12 aprile, quando, dopo aver indossato guanti in lattice per non lasciare impronte, hanno asportato diversi monili in oro ed argento per un valore di circa 5 mila euro. E di un tentato furto in un’altra abitazione, commesso sempre a Sassari qualche giorno dopo, non riuscito poiché scoperte dalla proprietaria di casa, che è riuscita a metterle in fuga. Le due donne, di 41 e 48 anni, sono state rintracciate ad Oristano e nel comune di Alice Castello in provincia di Vercelli e con la collaborazione dei carabinieri di Oristano e Santhià sono state sottoposte agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.