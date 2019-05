Colpo a sorpresa di Solinas, ecco gli assessori mancanti: “Ci giudicheranno gli elettori sardi e la storia”

Eccoli, gli assessori mancanti nella squadra di Christian Solinas. Si tratta di Valeria Satta agli Affari generali, Quirico Sanna all’Urbanistica, Gabriella Murgia all’Agricoltura, Roberto Carlo Frongia ai Lavori pubblici, Andrea Mario Biancareddu alla Cultura e Giorgio Todde ai Trasporti. Le nomine arrivano a sorpresa dentro l’aula del Consiglio regionale, tutti infatti davano per scontato che i nomi sarebbero stati resi ufficiali solo venerdì. Per l’assessorato all’Industria, Solinas deve ancora sciogliere la riserva sul nome, e per il momento mantiene l’interim. Fine delle polemiche, quindi: dopo oltre due mesi di dialoghi, analisi, ma anche scontri tra i vari partiti della maggioranza, ecco la “squadra politica” che per i prossimi cinque anni governerà l’Isola. Per il giuramento, però, bisogna attendere la prossima seduta. Solinas, dopo aver detto i nomi dei nuovi assessori, ha letto le dichiarazioni programmatiche.

Fari accesi sulla sanità, sulla questione dei pastori e sull’agricoltura: “Su di noi pesano carichi di sfiducia legati al passato, ma abbiamo davanti progetti e programmi. C’è tanto da fare e il nostro impegno e totale. Non procederemo con la testa all’indietro, la rivoluzione politica nostra sarà concreta, che Dio ci assista. Forza Paris”.