Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Taranto. Un operaio di soli 38 anni, Domenico Di Ponzio, si stava occupando della manutenzione dell’impianto d’illuminazione vicino al cimitero di San Brunone quando improvvisamente un palo della luce si è staccato, colpendolo.
Inutili purtroppo tutti i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario, per il 38enne era troppo tardi.
Sul posto anche gli ispettori Spesal, il nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri. La Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della drammatica vicenda.